Inter – Napoli – Calhanoglu crede nel successo della squadra nerazzurra e nella rimonta sugli azzurri

La serie A sta per tornare, infatti tra meno di due settimane si ricomincerà a fare sul serio e le antagoniste del Napoli capolista preparano la rimonta. A tal proposito, il quotidiano milanese IL Corriere della Sera ha intervistato il calciatore dell’Inter Calhanoglu, il quale si è detto fiducioso in un successo sugli azzurri, forti del pubblico caloroso del Meazza. Il centrocampista turco ha detto di credere addirittura nella grande rimonta. Vediamo,di seguito, nei particolari, cosa ha affermato l’interista:

“Alla ripresa del campionato saremo i primi ad affrontare la squadra di Spalletti. Quella col Napoli sarà una gara decisiva, che ci farà capire su dove possiamo arrivare in campionato. Vincere sarebbe molto importante. Sono fiducioso, giochiamo in casa e siamo favoriti. Attualmente vedo bene la squadra. Vogliamo dimostrare quello che abbiamo dentro e che crediamo nella possibilità di inserirci nella lotta al titolo, c è ancora tutto il tempo per recuperare. Se riprendiamo con la stessa qualità delle ultime partite giocate prima della pausa, possiamo farcela.”