IL FISCHIETTO – Lazio vs Napoli sarà diretta da Sozza di Seregno, al Var Fabbri

Per l’anticipo di sabato sera All’Olimpico di Roma tra Lazio e Napoli, valido per la quinta giornata di A è stato scelto il fischietto di Seregno Simone Sozza, con cui collaboreranno gli assistenti di linea Rocca e Vona, il quarto uomo Serra, e gli incaricati al Var Fabbri e Ranghetti. L’arbitro lombardo è un ex difensore che ha iniziato la carriera nel 2004 a soli 17 anni. Nel 2012 ha fatto il suo ingresso in Serie D ed ha debuttato in massima serie il 27 gennaio 2020. Vanta soltanto due precedenti con gli azzurri.