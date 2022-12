Classifiche a confronto – La squadra partenopea vanta cinque punti in più rispetto allo scorso anno

Il campionato di serie A fermatosi alla quindicesima giornata per dare spazio alla competizione Mondiale in cui ha trionfato l’Argentina con grande piacere dei sostenitori azzurri, sta per ripartire. Il Napoli capolista indiscusso, con 41 punti nel carniere, frutto di 13 successi di cui 11 consecutivi e due soli pareggi, ripartirà da Milano sponda nerazzurra per ricominciare da dove aveva lasciato. Un cammino superlativo che ha distaccato la seconda di otto punti e la terza di dieci. Se mettiamo le classifiche a confronto, dopo quindici turni, il Napoli vanta ben cinque punti in più rispetto allo scorso campionato. Nell’anno solare che sta per cedere il passo al 2023, la formazione di Luciano Spalletti ha collezionato più punti di tutte le altre, avendone totalizzato ben 81 in 34 partite gare complessive. I partenopei si sono dimostrati una compagine di grande caratura, mentre al secondo posto di questa speciale graduatoria troviamo i rossoneri di Pioli, campioni d’Italia in carica, sul terzo gradino del podio c’è l’Inter che attualmente dista dagli azzurri la bellezza di 11 lunghezze. A Napoli la piazza non ha più paura di pronunciare la parola scudetto e sogna di rinverdire i fasti dell’87 e del 90. L’unico vero avversario del team del tecnico toscano è solo il Napoli stesso che per perdere il titolo, deve soltanto suicidarsi.