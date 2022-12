Addio all’ex Juve e Cagliari Fabian O’Neill: “Il Mago” aveva 49 anni

L’ex giocatore del Cagliari e della Juventus Fabian O’Neill è venuto a mancare nelle scorse ore dopo essere stato ricoverato in terapia intensiva a Montevideo. A dare l’annuncio è stato sui social il fratello dell’ex giocatore, che si trovava in coma presso un ospedale della capitale del Paese sudamericano dalla giornata di ieri (24 dicembre) ed è scomparso nella mattina del giorno di Natale: “Beh mio caro fratello sei andato in viaggio… Sarai un altro angelo che avrò nel cielo e spero mi guidi. Ti amerò sempre”.