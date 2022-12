Benevento – Perugia 0-2: una Strega deludente esce tra i fischi

Il boxing day odierno termina il girone di andata del campionato di serie cadetta. Al “Ciro Vigorito” si sfidano Benevento – Perugia.

Il Grifo deve fare fronte alle assenze di Beghetto e Di Carmine non convocati, ma anche di Matos, Struna e lo squalificato Curado. Questa la formazione che Castori manda in campo: Gori in porta; Rosi, Sgarbi e Dell’Orco in difesa; Casasola, Bartolomei, Santoro e Lisi a comporre la linea mediana. In attacco Luperini alle spalle di Olivieri e Di Serio.

La Strega vuole chiudere il girone di andata con una vittoria. Rosa al completo per Cannavaro, che può contare anche sul rientro di Veseli e Leverbe. Ecco l’ undici scelto dal tecnico degli Stregoni:

Paleari in porta. Veseli, Glik, Capellini, Masciangelo in difesa. Tello, Viviani, Acampora a centrocampo. In attacco Improta, La Gumina alle spalle dell’ex Forte.

Arbitra il signor Marco Piccinini di Forlì

La gara

Al 5′, sugli sviluppi di un corner, il Perugia prova due volte la conclusione con Dell’ Orco, ma nulla di fatto. Replica il Benevento con una conclusione Acampora al 6′ con il pallone che esce di poco. Giallo per Glik al 7′: il polacco atterra Luperini al limite dell’area. Strega in attacco: all’ 11′ conclusione dal limite dell’area di Tello. Sfera leggermente deviata che costringe il portiere Gori alla deviazione in corner. È la volta di La Gumina al 14′, ma il suo destro non crea particolari problemi al portiere. Ammonizione per Rosi al 22′ che commette fallo su Improta. Un minuto dopo è Viviani a finire sul taccuino dell’ arbitro. Dopo aver perso il pallone, il centrocampista deve fermare Luperini per evitare un pericolosa ripartenza. Palo di Forte al 25′: dopo essere stato servito da La Gumina lo “squalo” calcia di forza ma il legno salva Gori.

Giallo per Tello al 36′: il colombiano spinge Casasola. Sinistro di Improta al 37′: buona la potenza non altrettanto la mira. Pallone che sfiora la traversa. Si rende pericoloso il Grifo al 39′ con un tiro di Casasola che impegna Paleari in due tempi. Sale l’ incitamento del tifo giallorosso. L’ arbitro concede un minuto di recupero e il Perugia passa in vantaggio con Lisi: su cross di Casasola, l’ esterno perugino controlla il pallone e supera Paleari con un tocco preciso. La convalida del gol arriva anche dal Var per una presunta posizione di fuorigioco da parte di Lisi. Si chiude un primo tempo brioso, nel quale gli spettatori non si sono di certo annoiati.

Nella ripresa il Benevento manda in campo Foulon al posto di Masciangelo, mentre il Perugia sostituisce Rosi con Angella. Si fa subito vedere il Perugia al 48′ con un tiro Olivieri che impegna Paleari. Punizione dal limite di La Gumina al 52′: traiettoria che impegna Gori. Altri cambi nel Benevento al 59′: escono Viviani, Tello e La Gumina ed entrano Pape, Karic e Farias. Conclusione di Olivieri al 62′: pallone che esce di poco. Nel Perugia entra Paz al posto di Lisi al 74′. Cartellino rosso per Acampora che commette fallo su Di Serio al 76′. Successivamente l’ arbitro viene richiamato dal Var e cambia decisione estraendo il giallo.

Il Perugia manda in campo Melchiorri al posto di Di Serio al 79′. È proprio il nuovo entrato che colpisce in acrobazia e manda il pallone alto all’ 81′. Notte fonda per la Strega che subisce il raddoppio all’ 83′ con Luperini, bravo a deviare sottomisura un cross in area di Melchiorri. Cambio nel Benevento: esce Improta ed entra Simy all’ 85′. Per il nuovo entrato capita l’ occasione per rendersi pericoloso all’ 86′: la punta si avventa su un pallone vagante ma calcia alto. Ospiti che mandano in campo Iannoni e Kouan al posto di Bartolomei e Olivieri. Sfiora l’ incrocio dei pali Melchiorri al 90′. L’ arbitro concede sette minuti di recupero. Calcia alto Kouan al 94′. Amaro boxing day per la Strega che esce tra i fischi.