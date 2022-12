Benevento, Letizia chiede scusa dopo la sconfitta col Perugia: “Siamo indifendibili. Chiediamo scusa a tutti”

Le parole di Letizia, molto categorico dopo la brutta sconfitta contro il Perugia, racchoudono perfettamente il momento di difficoltà che il Benevento sta affrontando. Ecco quando affermato ai microfoni dei media:

“Partita molto brutta. C’è solo da chiedere scusa a tutti. Una prestazione del genere è inaccettabile. Non so che dire. Adesso abbiamo una pausa e bisogna cambiare registro. E’ impensabile fare una partita del genere. Credo si tratti di una questione mentale. Gli avversari avevano più voglia di noi e ci hanno “mangiato” sotto tutti i punti di vista.

Forse non abbiamo capito che dobbiamo fare punti per salvarci. Siamo indifendibili. Bisogna lavorare e cambiare registro i maniera totale. Siamo in un periodo brutto e dobbiamo lavorare tutti insieme. Abbiamo una brutta posizione di classifica e non possiamo nasconderci”.