IL FISCHIETTO – Ufficiale, Inter vs Napoli affidata a Sozza di Seregno

Come era nelle previsioni, è stata ufficializzata la designazione dell’arbitro Simone Sozza, trentaquattrenne fischietto della sezione di Seregno, a dirigere la partita clou della sedicesima giornata di campionato tra Inter e Napoli, in programma mercoledì al Meazza alle ore 20,45. Gli assistenti di linea del direttore di gara lombardo saranno Meli e Peretti, il quarto uomo Piccinini e per finire in sala Var troveremo Fabbri e Aureliano.