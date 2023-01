Serie A, il Napoli vuole stupire anche nel 2023: in quota i partenopei puntano allo scudetto senza sconfitte e al record di vittorie consecutive

ROMA – 41 punti in 15 giornate sono il miglior inizio della storia del Napoli, che ha già accumulato 8 punti di vantaggio sul Milan secondo. I partenopei hanno vinto 13 partite pareggiandone due e puntano a un clamoroso record: chiudere la stagione imbattuti. L’ultima a riuscirci fu la Juventus di Conte nella stagione 2011/12, campionato poi terminato con lo scudetto bianconero. Secondo gli esperti di Snai il record di 38 partite senza sconfitte per gli uomini di Spalletti si gioca a 15 volte la posta, mentre sale a 20 il raggiungimento delle 17 vittoria consecutive, primato ora detenuto dall’Inter di Roberto Mancini nel 2006/07. Attualmente i campani sono fermi a 11 successi e proprio contro l’Inter, nella prima sfida del 2023, vanno a caccia della dodicesima affermazione consecutiva. Sarà lotta ancora con i nerazzurri per il miglior attacco del campionato: avanti Osimhen e compagni a 1,65 sulla formazione di Inzaghi offerta a 2,20 volte la posta. Molto più complesso invece il superamento dei 102 punti, record ottenuto sempre dalla Juventus di Conte, ma nella stagione 2013-14. Un’eventuale quota 103 toccata dal Napoli è fissata a 50. RED/Agipro