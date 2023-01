Ottavi di finale di Coppa Italia – Domani sera ampio turnover contro la Cremonese

Domani sera il Napoli farà il suo debutto stagionale, al Maradona, in Coppa Italia, edizione 2022/23. Per la gara secca degli ottavi di finale gli azzurri si troveranno di fronte la Cremonese, appena affidata a Davide Ballardini nella speranza che possa fare il miracolo della salvezza per i lombardi. Spalletti, per l’occasione, ha in mente diversi cambi di formazione per dare spazio a coloro i quali hanno giocato meno finora, come Demme, Raspadori, Simeone, Sirigu, Ostigard. Tra i pali dovrebbe esordire Sirigu, a meno di un imminente passaggio alla Fiorentina in cambio di Gollini. Nel pacchetto arretrato potrebbe trovare posto anche l’ultimo arrivato Bereszynski,, in luogo del capitano, così come ci sarà una chance per Olivera dal primo minuto al posto di Mario Rui. La coppia centrale difensiva sarà formata probabilmente dal brasiliano e dal norvegese, due garanzie che non faranno rimpiangere i titolari. Nella zona mediana del campo, possibile una maglia da titolare per il francese Ndombelè, mentre in avanti scalpitano l’ex Sassuolo e l’ex Verona, i quali dovrebbero far rifiatare Osimhen e Kvaratskhelia.