NAPOOLI – De Laurentiis pronto ad esercitare l’opzione per allungare il contratto di Spalletti di un anno

Secondo indiscrezioni giunte dal giornalista napoletano della Rai Ciro Venerato, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentis è pronto ad avvalersi dell’opzione per allungare il contratto di Luciano Spalletti di un altro anno. Non c’è ancora nulla di scritto ma tra due gentiluomini è sufficiente una semplice stretta di mano. Un colpo assolutamente importante per la società, visto che sul tecnico toscano si stavano proiettando diversi club di prestigio tra cui la Juve. Il giornalista, esperto di mercato, dell’emittente di Stato ha precisato inoltre che l’ingaggio dell’allenatore azzurro non sarà aumentato, per cui percepirà, anche nella prossima stagione, 2,5 milioni di euro, tuttavia ci sarà un forte ritocco sui bonus.