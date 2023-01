IL PUNTO SULLA A, 18esima giornata- La domenica calcistica sorride alle romane e all’Atalanta

Questa sera con l’ultimo posticipo Empoli vs Sampdoria andrà in archivio anche la diciottesima giornata di campionato, un turno pro Napoli che ha visto aumentare il vantaggio sulla seconda a nove punti. Detto già degli anticipi di venerdì e sabato, nella domenica di calcio si registrano i successi di Lazio e Roma, per 2 a 0, rispettivamente, in trasferta contro il Sassuolo ed in casa contro la Fiorentina. Fa notizia la straripante vittoria dell’Atalanta, davanti al proprio pubblico, contro i campani della Salernitana per 8 a 2. Un risultato umiliante che mette in discussione la panchina di Davide Nicola. Importanti successi esterni dello Spezia a Torino per 1 a 0 e del Bologna, 2 a 1 alla Dacia Arena di Udine. Intanto da domani e fino a giovedì ci sarà spazio per gli altri ottavi di Coppa Italia e per la finale di Supercoppa italiana in Arabia Saudita tra le due milanesi, La prima formazione a tornare in campo sarà il Napoli che a Fuorigrotta ospiterà il fanalino di coda Cremonese in una gara che, sulla carta, non avrà storia.