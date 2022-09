IL FISCHIETTO – Napoli vs Torino, dirige Massimi di Termoli, al Var Fourneau

L‘Aia ha reso noto le designazioni arbitrali dell’ottava giornata di serie A, che sarà aperta dalla squadra azzurra, sabato primo ottobre, al Maradona contro il Torino. Per questo anticipo è stato scelto Luca Massimi della sezione arbitrale di Termoli. I suoi assistenti di linea saranno Cipressi e Scatraglia, il quarto uomo il signor Campione ed infine addetti al Var Fourneau e Valeri. Il fischietto abruzzese ha cominciato la sua carriera nel 2007, iniziando dalla categoria dilettanti. Il suo debutto in massima serie avvenne nel 2019 nel match Sampdoria – Cagliari terminata 1 a 0 per i liguri.Due i precdenti di Massimi con il team partenopeo, il primo risale al 14 gennaio 2020 quando negli ottavi di finale di Coppa Italia il Napoli batté per 2-0 il Perugia con due rigori calciati da capitan Insigne, mentre il secondo é datato 22 dicembre 2021, in Napoli – Spezia 0-1.