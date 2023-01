Scambio Sirigu-Gollini, ai dettagli l’operazione tra Napoli e Fiorentina

Lo scambio tra Napoli e Fiorentina che coinvolge i due secondi portieri Salvatore Sirigu e Pierluigi Gollini sta ormai prendendo definitivamente forma: infatti, l’operazione tra i due club è ormai ai dettagli. I due portieri sono pronti a cominciare una nuova avventura nel mercato di gennaio. Sirigu si trasferirà in Toscana in prestito secco, mentre Gollini arriverà in Campania in prestito con diritto di riscatto.

Manca solo la formalizzazione dell’intera operazione per portarla definitivamente al termine, ma i club hanno trovato l’accordo e c’è l’ok di entrambi i giocatori. Questa sera Sirigu non ha giocato la gara di Coppa Italia contro la Cremonese anche per questo motivo: è ormai prossimo all’addio al Napoli.

GianlucaDiMarzio.com