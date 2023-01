Benevento, nessuna conferenza stampa e ritiro anticipato

Non ci sarà la prevista conferenza stampa del tecnico Cannavaro con gli organi di stampa. La squadra, inoltre, domani partirà per il ritiro di Venticano per preparare la gara contro il Genoa. Una notizia che non trova tutti d’accordo, ma che in questo delicato momento speriamo possa servire a ritrovare la giusta concentrazione.

Ecco quanto apparso sul sito ufficiale del Benevento Calcio

“Il Benevento Calcio comunica che venerdì prossimo non si terrà la consueta conferenza stampa pre gara di mister Fabio Cannavaro. Dopo gli allenamenti di domani, 19 gennaio 2023, la squadra andrà in ritiro anticipato in vista della partita casalinga contro il Genoa in programma sabato 21 gennaio 2023, alle 14:00, allo Stadio Ciro Vigorito”.