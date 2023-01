LA PARTITA – Inter-Napoli 1-0, gli azzurri perdono a San Siro

Il Napoli perde a San Siro contro l’Inter, i nerazzurri vincono con un gol di Dzeko nella ripresa

PRIMO TEMPO

Al 4’ minuto si rende pericolosa l’Inter con Dimarco a pochi passi dalla porta, ma spedisce il pallone fuori. Successivamente il Napoli prosegue la gara cercando di essere più propositivo in fase offensiva ma non riesce a trovare spazi tra la difesa dell’Inter. Al28’ ancora pericolosi i nerazzurri con Darmian, ma il pallone termina di poco alto sopra la traversa. Al 40’ altra occasione per l’Inter con Lukaku che a tu per tu con Meret spedisce di poco alto. Al 45’ termina il primo tempo.

SECONDO TEMPO

Al 54’ passa in vantaggio l’Inter con Dzeko, che va a segno di testa. Napoli poco convincente anche nella ripresa, gli azzurri faticano a trovare il gol del pari. Al 90’ l’arbitro assegna 4 minuti di recupero. Al 91’ conclusione dal limite di Raspadori, ci arriva sulla linea Onana.

IL TABELLINO

INTER (3-5-2): Onana; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Darmian (dal 31′ st Dumfries), Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan (dal 38′ st Gagliardini), Dimarco (dal 19′ st Gosens); Dzeko (dal 31′ st Correa), Lukaku (dal 19′ st Lautaro). A disposizione: Handanovic, Cordaz, Dumfries, Gagliardini, De Vrij, Gosens, Lautaro, Correa, Bellanova, Asllani, D’Ambrosio, Carboni, Zanotti. Allenatore: Simone Inzaghi

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Olivera; Anguissa (dal 31′ st Ndombele), Lobotka (dal 39′ st Simeone), Zielinski (dal 20′ Raspadori); Politano (dal 20′ st Lozano), Osimhen, Kvaratskhelia (dal 31′ st Elmas). A disposizione: Marfella, Sirigu, Demme, Juan Jesus, Mario Rui, Elmas, Lozano, Simeone, Zerbin, Zedadka, Ostigard, Zanoli, Raspadori, Ndombele. Allenatore: Luciano Spalletti

Reti: all’11’ st Dzeko

Ammonizioni: Dzeko, Barella, Di Lorenzo, Dumfries, Kim

Mariano Potena