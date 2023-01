LE PAGELLE DEGLI AZZURRI – Osimhen inefficace, Kvara disinnescato: prosegue il trend negativo

Meret 6 – Gli avversari lo graziano in più di un’occasione, su Dzeko non può nulla.

Di Lorenzo 5 – Si lascia sfuggire costantemente Di Marco ed in fase di spinta non offre nulla.

Rrahmani 5 – Dzeko lo inganna con eccessiva facilità in occasione del gol, nel finale ritrova maggiore convinzione negli interventi, ma è troppo tardi.

Kim 6 – Sbaglia poco ed inizialmente ci mette qualche pezza nelle chiusure in profondità. Uno dei pochi parso in partita tra gli azzurri.

Olivera 6 – Partita senza infamia e senza lode, passata più a rincorrere avversari che a proporre gioco.

Lobotka 5.5 – Qualche buona intercettazione, ma gli manca la brillantezza in impostazione di qualche mese fa.

(Simeone s.v.)

Anguissa 5.5 – Si sente poco la sua presenza in campo, sovrastato dal dinamismo del centrocampo interista.

(Ndombele 5.5 – Volenteroso ma, come spesso gli accade, confusionario.)

Zielinski 5 – Gli capita sul destro una potenziale occasione per calciare in porta, ma la svirgola grossolanamente. Per il resto è abbastanza nascosto e non incide, proseguendo le scialbe prestazioni offerte al mondiale.

(Raspadori 5.5 – La sua conclusione è l’unica vera occasione degli azzurri, ma con Osimhen il feeling non sembra dei migliori.)

Politano 5.5 – Gioca pestando i piedi sulla linea laterale, senza mai rendersi pericoloso in zona offensiva.

(Lozano 5.5 – Ingresso tutto sommato inconsistente.)

Osimhen 5 – Isolato, ben marcato, non trova mai gli spazi per far male ad Onana.

Kvaratskhelia 5 – Darmian lo disinnesca con relativa facilità, deve ancora ritrovare lo smalto dei tempi migliori.

(Elmas 6 – Almeno sembra metterci un po’ di buona volontà.)