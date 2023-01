Napoli vs Cremonese – Stanislav Lobotka in lacrime dopo il penalty sbagliato

Napoli – Cremonese, debutto stagionale di Coppa Italia ha riservato una grossissima delusione ai tifosi azzurri che non avrebbero mai immaginato, prima del match, di vedere la propria squadra del cuore uscire sconfitta dal Maradona, dopo i calci di rigore, ad opera dell’ultima della classe del campionato di serie A, con tutto il rispetto per la Cremonese. Decisivo ai fini del risultato finale il rigore sbagliato dallo slovacco Stanislav Lobotka, il quale ha mandato fuori il suo penalty, nel corso della lotteria dei tiri del dischetto. Il centrocampista azzurro si è sentito in colpa per l’eliminazione dalla Coppa, al punto di scoppiare in lacrime. I compagni di squadra lo hanno subito confortato stringendosi attorno a lui per consolarlo. I rigori possono sbagliarli tutti, anche i più forti, figuriamoci un calciatore che non aveva quasi mai tirato un penalty nel corso della carriera. Anche i 30mila presenti sugli spalti di Fuorigrotta hanno manifestato la loro solidarietà al giocatore, tributandogli un grosso applauso di stima.