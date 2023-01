Salerno – Pesantissimo striscione della tifoseria granata contro la squadra di Nicola

Dopo l’umiliante disfatta di Bergamo che, in un primo momento aveva portato all’esonero di Davide Nicola, la tifoseria granata ha voluto manifestare tutta la propria delusine e amarezza con una contestazione, che ieri è sfociata in un pesantissimo striscione contro la squadra. Gli ultras della Curva Sud, infatti, hanno deciso di far sentire il loro dissenso verso i giocatori , esponendo, al centro sportivo Mary Rosy, un messaggio duro, chiaro e significativo che recitava queste parole: “Pensate a salvare, almeno la dignità, o vi cacciamo dalla città: fuori le palle!“. Forse un modo strano di incitare i propri beniamini a dare l’anima in campo contro il Napoli, sta di fatto che sicuramente non è stato un bell’episodio che potrebbe anche avere un effetto boomerang. Gli azzurri di Spalletti, dunque, domani all’Arechi troveranno, malgrado il freddo e il maltempo un clima caldissimo ed infuocato.