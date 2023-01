ANTEPRIMA PARTITA NAPOLI vs ROMA – Il georgiano ci sarà

Domenica sera, allo stadio Maradona di Fuorigrotta va in scena il cosiddetto derby del Sole, una partita molto sentita da entrambe le tifoserie che ambiscono a traguardi importanti, in questa stagione, seppur diversi. Il Napoli gioca per il tricolore, mentre la Roma insegue un piazzamento in Champions League. Dopodomani si incroceranno due squadre che vivono un ottimo momento di forma. In casa partenopea c’è molto ottimismo, visto che Kvaratskhelia è tornato ad allenarsi in gruppo, dopo aver smaltito totalmente lo stato febbrile di cui era stato vittima ultimamente. Nel 4-3-3 di Spalletti rivedremo in campo, dunque, il talento georgiano. Formazione quasi fatta, il tecnico toscano, infatti non si discosterà molto dall’undici visto a Salerno: in porta Meret, difensori centrali Kim e Rrahmani, sull’esterno capitan Di Lorenzo da un lato e Mario Rui dall’altro, con in mediana Anguissa, Lobotka e uno tra Zielinsky ed Elmas. In attacco il trio composto da Politano a destra, Kvaratskhelia a sinistra e al centro il devastante Osimhen. Contro la capolista, dal canto suo, Mourinho schiererà il capitano Pellegrini, probabilmente, da trequartista al fianco di Dybala e dietro alla punta Abraham. Il modulo sarà come di consueto il 3-4-2-1 con Rui Patricio in porta, pacchetto arretrato formato da Mancini, Smalling e Ibanez. A centrocampo Zalewski sulla corsia destra, mentre su quella mancina ballottaggio Spinazzola El Shaarawy, con Cristante e Matic nella zona centrale. Ecco, pertanto, i due possibili schieramenti:

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Spalletti

Roma (3-4-1-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Matic, Cristante, El Shaarawy; Pellegrini; Dybala, Abraham. All. Mourinho

Veniamo adesso, come abbiamo sempre fatto, alla statistiche del match che stiamo analizzando: sono 173, complessivamente i precedenti tra azzurri e giallorossi. Il bilancio vede in vantaggio la squadra della capitale che ha conseguito 65 successi contro i 52 dei padroni di casa, infine 56 sono stati i pareggi. Invece, considerando soltanto le partite giocate in Campania, sono 75 i precedenti tra Napoli e Roma, con gli azzurri leggermente avanti in una situazione di sostanziale equilibrio. I partenopei hanno vinto in 33 occasioni, mentre i capitolini si sono imposti 19 volte. I risultati nulli sono stati 23. Nelle ultime sei stagioni, nel capoluogo campano, registriamo una totale parità con 2 vittorie per parte e due i risultati di parità. Nello scorso campionato finì 1 a 1. Attualmente tra le due contendenti c’è un distacco di ben 13 punti, essendo la capolista a quota 50 e la Roma a 37. Il Napoli, domenica, tenterà di consolidare la propria posizione, magari aumentando le lunghezze di vantaggio sule inseguitrici.