Dalla partita di calcio al compagno di cella Coutinho: i primi giorni in prigione di Dani Alves

Dani Alves è detenuto nel carcere Brians 2 di Sant Esteve Sesrovires con l’accusa di tentato stupro nei confronti di una ragazza di 23 anni nella notte del 30 dicembre. La difesa chiederà la scarcerazione, mentre La Vanguardia pubblica alcuni dettagli sulla nuova vita dell’ex terzino di Barcellona, PSG e Juventus: Alves condivide la cella con un altro brasiliano, Coutinho, che già conosceva perché ha lavorato per anni come buttafuori di alcune discoteche di Barcellona ed era anche una guardia del corpo di Ronaldinho.

Giovedì scorso, a mezzogiorno, Dani Alves ha partecipato a una partita di calcio con gli altri detenuti. La voce si è sparsa rapidamente: funzionari, dirigenti e tutti i detenuti nei settori vicini hanno cominciato ad affollare il campo per non perdersi la possibilità di assistere a un evento raro. Nel frattempo Alves continua a proclamarsi innocente nelle chiacchierate con gli agenti e gli altri detenuti, affermando che la ragazza non sia stata forzata in alcun modo.

TuttoMercatoWeb.com