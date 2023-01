Chiusa l’avventura di Gattuso al Valencia: tecnico e club si separano consensualmente

Era stato presentato il 9 giugno, in un clima di grande speranza. Aveva dichiarato di voler essere il Simeone del Valencia, ma è andata diversamente. Tra la sorpresa generale, Rino Gattuso questo pomeriggio ha lasciato il Valencia di comune accordo con la dirigenza del club, come si legge nel comunicato ufficiale emesso dalla società poco prima delle 19. Rino chiude prematuramente la sua esperienza a Mestalla dopo 22 partite sulla panchina ‘Ché’: per lui 7 vittorie, 6 pareggi e 9 sconfitte.