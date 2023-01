IL PUNTO SULLA A, dopo la prima di ritorno – Il Napoli allunga, sprofonda il Milan, Juve k o in casa con il Monza

La domenica pallonara della prima giornata di ritorno di serie A, orfana ancora dell’ultimo posticipo che si gioca stasera tra Udinese e Verona, ha riservato due sorprese eclatanti: la debacle dei rossoneri, a San Siro, per 2 a 5, contro il Sassuolo ed il tonfo della Juventus, allo Stadium, al cospetto della matricola Monza che bissa il successo dell’andata. Uno 0-2 casalingo che mette nei guai Allegri che parla addirittura di salvezza. Molto bene invece il Napoli che si sbarazza di un’ottima Roma, al Maradona, per 2 a 1, allungando il vantaggio sulla seconda, a tredici punti. Nell’ altra gare di ieri, pari per 1 a 1 della Lazio, all’Olimpico con la Fiorentina. Dunque la classifica attuale, nelle prime posizioni, vede gli azzurri a quota 53, l’Inter a 40, Lazio Atalanta e Milan a 38.