Il Benevento chiude un mercato deludente: dal Pisa arriva il giovane Roko mentre Masciangelo va al Palermo

Si chiude senza squilli di tromba un mercato altamente deludente e al di sotto delle aspettative per il Benevento. Vista la precarietà della classifica, i tifosi si attendevano elementi in grado di dare una scossa a tutto l’ambiente. Tante le difficoltà incontrate in un mercato fatto di molti scambi e pochi soldi.

Dopo gli arrivi di Pettinari e Tosca, Masciangelo saluta il Benevento e si accasa a Palermo. Il difensore passa ai rosanero con la formula del prestito oneroso da 100.000 euro con riscatto a 700.000.

Dal Pisa il Benevento prende il giovane difensore Roko Jureskin in prestito.

Naturalmente c’è molta delusione tra i sostenitori giallorossi per un mercato che deludente. Da questo momento sarà il campo ad emettere il verdetto finale su una stagione a dir poco complicata.