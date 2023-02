ANTEPRIMA PARTITA – SPEZIA vs NAPOLI, probabili formazioni e numeri della gara

Dopodomani alle 12,30 il Napoli affronterà, per l‘anticipo domenicale dell’ora di pranzo, lo Spezia nel match valido per la ventunesima giornata di serie A. Gli azzurri, vincendo al Picco potrebbero ancora allungare il distacco sulle inseguitrici, approfittando della stracittadina Inter – Milan. La squadra di Spalletti è reduce dal successo sulla Roma, mentre i liguri vengono dalla sconfitta di Bologna che ha messo nei guai la compagine di Gotti, oggi a soli 5 punti dalla zona retrocessione. Per quanto riguarda le probabili formazioni, lo Spezia si schiererà con i soliti undici, adottando il consueto 3/5/2. Il tandem offensivo sarà composto da Maldini e Verde, mentre sulle due fasce ci saranno Ferrer e Reca. A centrocampo, invece, dovrebbero giocare Agudelo, Bourabia e Ampadu. Trai pali Dragowski, davanti al quale vedremo Amian, Caldara, Nikolaou. Dal canto suo, Spalletti si affiderà, come sempre, al 4-3-3. Ancora una volta la fase d’attacco sarà sviluppata dal trio Politano, Osimhen, e Kvaratskhelia La cerniera di metà campo, invece, dovrebbe essere formata da Anguissa, Lobotka e Zielinski. In difesa davanti a Meret il duo centrale Kim – Rrahmani con Di Lorenzo e Mario Rui terzini di fascia. Alla luce di quanto detto ecco i possibili 22 in campo:

Spezia (3-5-2): Dragowski; Amian, Caldara, Nikolaou; Ferrer, Bourabia, Ampadu, Agudelo, Reca; Verde, Maldini.

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia.

Ora non ci resta che passare ai numeri di questo confronto: partenopei e liguri si sono incontrati, in passato, in ben quattro competizioni diverse, giocando complessivamente 18 partite per un bilancio a favore degli azzurri di nove vittorie a cinque e quattro pari. Per la cronaca il Napoli ha vinto entrambe le sfide di Serie A giocate allo stadio Picco di La Spezia, 4-1 nel 2020/21 e 3-0 nel 2021/22 e in generale ha vinto tutte le ultime sei gare disputate in Liguria, includendo i successi con Genoa e Sampdoria. Dunque, la Liguria sembra essere terra di conquista per i campani che ovviamente sono nettamente favoriti dal pronostico. Come non essere d’accordo tenendo presente che la squadra di Spalletti sta viaggiando alla media punti di 2.65 a match, media migliore dei primi cinque tornei europei di questa stagione. Gli attaccanti spezzini difettano molto in zona gol, tanto è vero che non sono andati a segno in tre delle ultime quattro gare di campionato disputate. Stando a queste statistiche non dovrebbe esserci partita, domenica a La Spezia, tuttavia sarebbe un grave sbaglio sottovalutare l’avversario, Cremonese docet.