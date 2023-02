NAPOLI – Invasione azzurra al Mapei Stadium, oltre 9000 i tifosi al seguito della squadra di Spalletti

Vigilia di campionato per i ragazzi di Spalletti, i quali, domani sera, a Reggio Emilia, affronteranno il Sassuolo nell’anticipo della 23esima giornata di serie A. Una gara ovviamente non semplice dato il periodo di ottima forma dell’undici neroverde che, ultimamente, ha ottenuto successi importanti come quello di San Siro, contro i campioni d’Italia in carica. Il Napoli non espugna il terreno di gioco degli emiliani dal campionato 2019/20, infatti, dopo quella vittoria per 2 a 1, ci sono stati due pareggi a suon di gol, per 2 a 2 e 3 a 3. Domani, in contrapposizione alla giornata di venerdì di 17, di cui i tifosi più scaramantici hanno il terrore, i partenopei tenteranno di riprendersi la scena dopo tre anni. A supportare i propri beniamini, nonostante il divieto di trasferta per i residenti in Campania, affolleranno gli spalti del Mapei Stadium oltre 9000 sostenitori azzurri, una vera e propria invasione in terra emiliana che surclasserà perfino la tifoseria locale. In realtà, più del 50% dello stadio,, sarà preda dei supporters del Napoli, che intoneranno canti e cori per spingere i partenopei verso l’ennesimo blitz esterno di questa stagione.