Mercoledì di Champions League – Vincono Benfica e Dortmund contro Club Brugge e Chelsea

Nel mercoledì di Champions League hanno conquistato i tre punti in palio i portoghesi del Benfica, 0-2 in Belgio conto il Club Brugge e i tedeschi del Borussia Dortmund che si sono imposti, davanti al proprio pubblico, per 1 a 0 con il Chelsea. Ora la massima competizione continentale riprenderà nei giorni di martedì e mercoledì della prossima settimana. Il 21 febbraio toccherà al Napoli, ospite dell’Eintrecht Francoforte, mente il giorno successivo sarà la volta dei nerazzurri di Inzaghi che al Meazza incontreranno il Porto. Intanto questa sera tornano l’Europa e la Conference League, in cui sono impegnate Roma, Juve e Fiorentina.