Serie A – Azzurri fenomenali in trasferta, conquistati ben 28 punti su 33, in 11 gare giocate

I record di questo stratosferico Napoli, edizione 2022/23, non finiscono mai; la compagine di Luciano Spalletti, che, domani sera, andrà a far visita al Sassuolo, a Reggio Emilia, per il primo anticipo del 23esimo turno di campionato, detiene il primato dei punti conquistati lontano dal Maradona, infatti sono ben 28 in 11 gare disputate, risultato di nove successi, un pari ed un solo k o, quello di inizio anno al Meazza, sponda nerazzurra. Numeri da capogiro, senza ombra di dubbio. Pure per quanto riguarda le reti messe a segno, gli azzurri comandano la speciale graduatoria forti dei 23 gol realizzati da Osimhen e compagni. Relativamente alle reti incassate, fuori casa, invece, il Napoli è primo con 7 segnature subite alla pari con i biancocelesti di Sarri. Non c’è che dire, tanto di cappello ad una formazione di autentici marziani che sta regalando alla piazza partenopea enormi soddisfazioni. Secondo una statistica, i campani vengono visti come i prossimi campioni d’Italia con una percentuale del 99,5%. Tutte le concorrenti, dopo il mondiale credevano o meglio ancora si auguravano un netto calo da parte della capolista che, viceversa a dispetto dei tantissimi gufi, hanno incrementato ancor di più il vantaggio sulle inseguitrici. Attualmente sono 15 le lunghezze sull’Inter seconda ma niente di più facile che questo distacco possa aumentare sempre di più. Un Napoli killer che non guarda in faccia a nessuno, che al Mapei, domani,. contro ogni scaramanzia del venerdì 17, andrà alla ricerca della decima vittoria in trasferta, dal momento che la fame di gloria e la voglia di vincere sono i primi ingredienti della squadra del tecnico toscano.