LE PAGELLE DEGLI AZZURRI – Lozano un motorino, Lobotka e Anguissa dominano il centrocampo

Meret 6 – In porta giusto per raccattare qualche pallone che rimbalza dalle sue parti.

Di Lorenzo 7 – Stasera è sulla destra che il Napoli si esprime al meglio ed il suo contributo, in difesa e in zona gol, è prezioso come sempre. Bella e pesante la rete col piede “sbagliato”.

Rrahmani 6 – Prestazione attenta e priva di sbavature.

Kim 7 – Di forza e di posizionamento, mette il freno a qualsiasi avversario gli si pari davanti.

Olivera 6 – La sua fisicità è un’arma a cui Spalletti fa volentieri ricorso nelle nottate di Champions, anche se ci mette qualche minuto a prendere le misure di Lindstrom.

Anguissa 7.5 – Torna ad essere dominante in mezzo al campo, con fisicità e qualità.

(Ndombele s.v.)

Lobotka 7.5 – Recupera palloni su palloni, facendo ripartire l’azione con lucidità. Un incubo per i centrocampisti avversari.

Zielinski 6 – Gioca a marce basse, cercando la giocata più semplice, ma sbagliando un paio di scelte offensive che avrebbero potuto fare la differenza.

Lozano 7.5 – Sembra quello più in palla del reparto offensivo, saltando con facilità gli avversari sul lato destro e mettendo assist preziosi per Osimhen. Colpisce pure un palo, nell’azione che porta al rigore sbagliato da Kvara.

(Elmas s.v. Entra con minor qualità rispetto alle ultime uscite.)

Osimhen 7.5 – Timbra anche oggi il cartellino ed oltre al gol procura un calcio di rigore e si vede annullare la doppietta per fuorigioco. Ogni volta che la palla transita dalle sue parti, per la difesa tedesca sono attimi di panico.

Kvaratskhelia 6.5 – Sbaglia il rigore e fatica nel saltare l’uomo, ma l’assist di tacco per il gol di Di Lorenzo è una perla di rara bellezza.