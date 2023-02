Di Lorenzo, l’agente: “Rinnovo? Vuole chiudere la carriera a Napoli, non ci saranno problemi”

Mario Giuffredi , agente di Giovanni Di Lorenzo, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (canale 79 Digitale Terrestre).“Il Napoli è di sicuro una delle migliori squadre in Europa, che gioca un calcio bellissimo. I complimenti più belli sono quelli sugli aspetti umani. Quando si dice che Di Lorenzo è un grande capitano vuol dire che è in primis un grande uomo. Ieri è stata una serata bellissima, l’ennesima nella carriera di Giovanni e del Napoli. Sulla crescita di Di Lorenzo: “Ricorda Lahm? I complimenti fanno sempre bene, Di Canio è un intenditore e conosce benissimo il calcio. Giovanni è diventato un grande interprete del ruolo, se poi sia il migliore in assoluto non sta a me dirlo. Ai miei ragazzi dico sempre di restare con i piedi per terra, perché il calcio ti da e ti toglie tutto velocemente.Ieri l’ho sentito e gli ho fatto una battuta sul fatto che ha segnato di sinistro. Noi viviamo tutto con grande serenità, smorzando entusiasmi eccessivi che possono fare male. Di Lorenzo e tutta la squadra stanno prendendo consapevolezza che possono giocarsela in Champions contro tutti per poter pensare anche di poter arrivare fino alla fine. Dai quarti in poi può sempre succedere di tutto”. Sulle motivazioni : “Credo che ciò che dice De Laurentiis sia corretto. Nel calcio devi stare bene nel contesto in cui ti trovi, sono le motivazioni a fare la differenza. Magari prima qualche giocatore le aveva perse, ora invece c’è un gruppo senza mugugni o guastatori. Quindi il presidente con lo staff sono stati bravi a ricreare queste motivazioni con tutti i calciatori che hanno voglia di stare in questo Napoli”. Sul rinnovo : “Ne stavo parlando con De Laurentiis, poi ci siamo fermati. L’intenzione da parte nostra è che prima che finisca il campionato c’è la voglia del club di prolungare il rapporti. Il giocatore ha la volontà di finire la carriera a Napoli, nei prossimi mesi ne parleremo. Il Napoli lo apprezza e non vedo quale possa essere il problema, magari lo sono di più le tempistiche”.

