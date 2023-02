IL FISCHIETTO – EMPOLI vs NAPOLI, dirige Ayroldi di Molfetta, al Var Fabbri

Scelto l‘arbitro per il match di sabato prossimo tra Empoli e Napoli, anticipo della 24esima giornata: sarà il signor Ayroldi di Molfetta con il quale ci saranno Perrotti e Moro in qualità di guardalinee, Campole nelle vesti di quarto ufficiale e infine in sala Var Fabbri e Longo. Due soli i precedenti tra il fischietto pugliese e gli azzurri, nei quali il Napoli ha conquisto una vittoria ed un pari. Recentemente Ayroldi ha diretto Napoli – Udinese , 3-2 del 12 novembre scorso.