CHAMPIONS LEAGUE – L’Inter completa il tris di vittorie italiane nell’andata degli ottavi di finale

Mancava all’appello soltanto la squadra di Simone Inzaghi per completare l’en pleine di successi italiani, nelle gare di andata degli ottavi di finale di Champions League. Ebbene, dopo le vittorie di Milan e Napoli, l’Inter, ieri sera, in quel di San Siro ha battuto i portoghesi del Porto per 1 a 0, grazie ad una rete del redivivo Lukaku. Le partite di ritorno si giocheranno tra l‘8 e il 15 marzo. Ad aprire le danze saranno i rossoneri che andranno a far visita al Tottenham di Antonio Conte, partendo dal vantaggio dell’1 a 0 del Meazza. L’ultima a scendere in campo sarà invece il Napoli, che il giorno 15 riceverà. a Fuorigrotta i tedeschi del Francoforte, battuti due giorni fa in Germania per 2 a 0. Intanto nell’altro match di giornata il Manchester City ha impattato per 1 a 1 a Lipsia. Questa sera, spazio alle altre due coppe europee, in cui sono impegnate le due romane e la Juve, per l’Europa League e la Fiorentina per la Conference. La Lazio giocherà in trasferta contro il CFR Cluj, sconfitto all’Olimpico per 1 a 0, mentre la Roma ospiterà il Salisburgo, vincitore una settimana fa di misura. I bianconeri sono obbligati a vincere a Nantes, dopo il pareggio interno conseguito allo Stadium. Già qualificata, viceversa la formazione gigliata che ha surclassato il Braga per 4 a 0, in terra portoghese.