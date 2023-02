ANTEPRIMA PARTITA EMPOLI vs NAPOLI – Probabili formazioni e statistiche del match della 24esima giornata

Archiviata positivamente la parentesi di Champions League, il Napoli riprende il cammino in campionato, andando a far visita all’Empoli, dopodomani, al Castellani, nell’anticipo del sabato, alle 18, della 24esima giornata. La compagine toscana rappresenta un pò la bestia nera degli azzurri, tanto è vero che nella passata stagione, tolse al Napoli ben sei punti fondamentali che segnarono l’esclusione degli uomini di Spalletti dalla lotta scudetto. Ora si presenta l’occasione per rifarsi e rendere pan per focaccia all’Empoli per proseguire anche la marcia trionfale di questa straordinaria stagione. Dal canto suo la formazione guidata da Zanetti è reduce da due pareggi consecutivi ma come ricorderete ha già dato un grosso dispiacere ai nerazzurri, battuti in casa per 0 a 1, tre settimane fa. Contro gli azzurri ritornerà Parisi dalla squalifica, però, non saranno disponibili sia Bandinelli che Akpa Akpro, perchè appiedati dal giudice sportivo. Due assenze sicuramente pesanti. Tra gli ospiti non ci sarà alcun turnover, in campo la migliore formazione che vedrà quasi sicuramente la conferma di Lozano dopo la bella partita in Coppa. Quindi, questi i due possibili schieramenti del Castellani:

Empoli (4-3-1-2): Vicario; Ebuehi, Ismajli, Luperto, Parisi; Haas, Marin, Grassi; Baldanzi; Caputo, Satriano.

Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia.

Passiamo ai numeri e alle statistiche della gara: la squadra partenopea ha affrontato l’Empoli in 3 competizioni per un totale complessivo di 28 partite, il cui bilancio è di 12 vittorie degli azzurri 6 pareggi e 10 sconfitte. Le reti realizzate dal Napoli sono 47, 39 quelle subite. Per la cronaca, i campani non vincono in Toscana dalla stagione 2016/17, allorché si imposero col punteggio di 2 a 3. Nel girone di andata, al Maradona, successo degli uomini di Spalletti per 2 a 0, mentre nello scorso campionato, il Napoli, in vantaggio al Catellani per 2 a 0, fino all’ottantesimo, si fece rimontare e superare per 3 a 2, anche in virtù di una papera di Meret.