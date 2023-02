LE INTERVISTE – Osimhen: mi sento al top mentalmente e fisicamente

“Oggi avevamo in mente la sconfitta dello scorso anno ed eravamo concentratissimi per poter riscattarci e conquistare il successo“. Victor Osimhen ancora protagonista con la nona rete consecutiva in campionato al Castellani.

Spalletti ha detto che la squadra ha la stessa maschera da lottatore che indossa Osimhen:

“Sono felice della fiducia che mi concede il mister, ma il merito è dei miei compagni perchè siamo un gruppo che in campo sta dimostrando di essere competitivo sempre. Vincere qui oggi era molto complicato perchè l’Empoli è un’ottima squadra“.

“Spalletti mi spinge sempre a dare il massimo, è un allenatore bravissimo e molto esigente. Vuole che ogni calciatore possa esprimersi al proprio meglio e noi lo seguiamo perchè stiamo facendo un lavoro straordinario che si vede nel gioco e nei risultati“.

Hai una media gol superiore a tanti bomber europei:

“E’ sicuramente la migliore stagione della mia carriera, mi sento benissimo mentalmente e fisicamente e sono felice di poter proseguire così per raggiungere grandi traguardi

Anche Drogba ti ha fatto i complimenti. “Sono felicissimo perchè è il mio idolo e quando ho visto sui social che mi seguiva con ammirazione è stato davvero fantastico”.

