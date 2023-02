ANTICIPI DI A della 24esima giornata – Vittorie esterne per Napoli e Sassuolo, contro Empoli e Lecce

Due successi in trasferta, ieri, nelle gare del sabato di serie A, valide per gli anticipi della 24esima giornata. Infatti, il Napoli ha espugnato il Castellani di Empoli per 2 a 0 ed il Sassuolo si è imposto al Via del Mare di Lecce, per 1 a 0. In virtù di tali risultati la formazione di Spalletti si porta a + 18 sull’Inter, in attesa del match dei nerazzurri che, tra qualche ora, scenderanno in campo al Dall’Ara di Bologna, mentre i neroverdi raggiungono proprio i salentini a quota 27. Oltre a questa partita, la domenica calcistica prevede altri tre incontri, mentre il turno avrà il suo epilogo solo martedì prossimo.