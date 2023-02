Gianni Improta e Alessandro Barbano a Radio Punto Nuovo

Improta: “Spalletti avrà preso a muso duro Mario Rui, ma la società deve intervenire e multarlo! Nel 2023 sono gesti non più concessi, certe ingenuità possono vanificare tutto!”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Gianni Improta, ex Napoli:”Non ci sono più scaramantici, ormai c’è una volontà comune di raggiungere la vittoria finale senza distrazioni. Anche il popolo napoletano è maturato molto al fianco di questa squadra. Il Napoli ha dimostrato sul campo che non c’è scaramanzia che possa impedire la vittoria finale dello Scudetto. Uno Scudetto che sta vincendo stracciando le avversarie e la concorrenza. L’espulsione di Mario Rui? Questa squadra davvero non conosce ostacoli. Spalletti ha avuto un’ulteriore prova di grandezza, rimettendo subito nel mirino la prossima gara. Spalletti lo avrà preso a muso duro, dicendogli che il suo gesto ha rischiato di mettere in difficoltà la squadra. E dispiace dirlo, ma su Mario Rui deve intervenire la società e multarlo: bastano poche ingenuità per gettare all’aria anche una stagione di questo tipo! Come pensa poi Mario Rui di sfuggire al VAR dopo un gesto simile? Un gesto che non si fa neanche sui campi amatoriali e dilettantistici… Non è possibile che nel 2023 si commettano ancora questi errori. E se un gesto simile l’avesse commesso in finale di Champions, cosa sarebbe successo? Non bisogna commettere certe cose! Il Napoli deve continuare a trottare, non sarà facile vincerle tutte, ma fare un pensierino anche alla Champions non è impossibile. Superato l’ostacolo, vedremo l’urna chi ci metterà davanti. Nel mentre, lo Scudetto è già nostro… La grandezza di questo Napoli è l’aver vinto tutte le partite stra-meritando”.

Barbano: “Napoli con il titolo in tasca, ma Spalletti deve avere l’umiltà di non esagerare e gestire al meglio le risorse: le energie devono andare sulla coppa”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Alessandro Barbano, condirettore del Corriere dello Sport: “Se il Napoli uscisse con 6 punti da Lazio e Atalanta… Ormai gli azzurri hanno il titolo in tasca, tocca solo gestire le risorse al meglio e destinare le proprie energie alla Champions League. Gli occhi del mondo sono puntati su questa squadra, non solo per i risultati ma anche per il proprio gioco in Italia e in Europa. Il Napoli ha imposto sempre il proprio calcio, anche nelle uniche due sconfitte stagionali con Liverpool e Inter. Proprio per questo può ambire a fare la storia in tutte le competizioni. Lazio e Atalanta saranno due scogli importanti, ma si giocheranno entrambe in casa e il Napoli ha tutto per poter uscire indenne, se non a punteggio pieno contro entrambe. C’è una palese superiorità del Napoli nei confronti delle altre, ormai è innegabile. Spalletti deve solo gestire meglio le risorse, bisogna avere l’umiltà di non esagerare nel tenere in campo sempre gli stessi: ora non saranno più concessi passi falsi. Ci sono molti giocatori super utilizzati, tipo Lobotka che è più fondamentale di Osimhen. Venisse meno lui, ci sarebbe bisogno di dover cambiare l’intero sistema. Il Napoli ha dominato persino in dieci contro undici, quindi parliamo di una squadra diversa dalle altre. In tal senso i cambi di Spalletti sono stati azzeccati, non ne ha sbagliata una. Il Napoli è una squadra che vive un momento davvero unico. Questo Napoli può aprire un ciclo, non si tratta di una stagione magica o irripetibile. Lo stress e le pressioni aumenteranno, quindi ci sarà bisogno di una società robusta alle spalle e proteggere i propri campioni con una serenità contrattuale diversa. Questi successi sono già l’inizio di un ciclo, iniziato con scelte sapienti e coraggiose da parte di Spalletti e della società. Questa squadra può raggiungere risultati importanti anche in Europa”.