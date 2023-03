Campionato – Il Napoli, malgrado l’abissale vantaggio sulle inseguitrici, non mostra alcun segno di appagamento

Vincere, vincere, e ancora vincere ! Questo è il motto della formazione azzurra di Spalletti, la quale, nonostante il vantaggio abissale di 19 punti sulla seconda, sta giocando come se si partisse sempre alla pari con le altre ma queste ultime invece giocano un altro campionato. La fame di successi non si spegne mai, il Napoli non mostra, infatti, alcun segno di appagamento. Domenica, Di Lorenzo e soci hanno travolto il Torino con una facilità tale da fare impressione. Gli azzurri, in ogni gara, annichiliscono gli avversari con un mordente e una voglia matta di arrivare al traguardo prefissato, mettendo in campo tutte le loro forze. Una vera e propria furia agonistica di straordinaria lucidità. Tutte le partite sono uno spettacolo per gli occhi dei tifosi partenopei e non. I giocatori si divertono dando lezioni di calcio alle compagini che incontrano. Non mollano mai, neanche in vantaggio di tre o quattro reti. La voracità di questo gruppo, molto unito, è insaziabile. Il team del maestro toscano non conosce pause e gioca sempre a mille; i numeri di questa stagione, poi, parlano da soli, 71 punti in classifica dopo 27 giornate, con 23 successi, due pari e due sconfitte. Difficilmente, andando a ritroso nel tempo, abbiamo visto simili risultati. La piazza napoletana è pronta ad omaggiare i propri beniamini con una festa indimenticabile che durerà per giorni e giorni. Insomma, questo Napoli va preso ad esempio per tutto il calcio italiano.