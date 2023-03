NAPOLI – Il Prefetto, intervistato a Sky, ha parlato dell’organizzazione per la festa scudetto

Claudio Palomba, Prefetto della città di Napoli, è stato chiamato in causa, ai microfoni di Sky Sport, per discutere dell’ordine pubblico, relativamente all’imminente festa scudetto. Qui di seguito le parole del massimo rappresentante delle Istituzioni cittadine:

“In questi giorni abbiamo già avuto dei contatti con il patron De Laurentiis e con il primo cittadino Manfredi, riguardo alla sicurezza durante i prossimi festeggiamenti per il terzo tricolore della SSCN. In concerto abbiamo pensato di creare diverse piazze del tifo, organizzando delle attrazioni artistiche e nei limiti del possibile, ospitare anche vari giocatori azzurri. Per esempio, nella principale piazza di Napoli, ossia Piazza Plebiscito, installeremo dei maxischermi collegati con le altre piazze che andremo a scegliere. Stiamo lavorando alacremente per assicurare a tutti l’ordine pubblico. Non vogliamo che accadano incidenti, deve essere solo una celebrazione pacifica con canti e balli che coinvolgano l’intera cittadinanza partenopea. Napoli merita questa valvola di sfogo per dimenticare le tantissime problematiche quotidiane che, disgraziatamente, assillano il capoluogo campano.”