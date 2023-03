Gravina: ‘Il Napoli di De Laurentiis è un esempio da seguire, gli altri club lo imitino’

Il numero uno della FIGC Gabriele Gravina ha parlato a Il Mattino: “Il sistema non è lungimirante: i vivai nazionali rappresentano la vera grande opportunità per il futuro del calcio italiano, sia per costi che per valori tecnici. Bisogna crederci, altrimenti non riusciremo a dare continuità a questi risultati”.

I numeri della crisi sono impietosi: poi arriva De Laurentiis che vince con i bilanci in ordine. È la linea gestionale da seguire? “Alla fine della scorsa stagione sportiva, la proprietà del Napoli ha avuto il merito di capire e accettare che il costo della rosa non era più sostenibile. Ha invertito la rotta, affidando alla dirigenza e all’allenatore un compito chiaro: vincere con la forza delle idee, dentro e fuori dal campo. Indipendentemente dalla vittoria finale, le attuali prestazioni del Napoli rappresentano una vera impresa sportiva. Un esempio positivo per gli altri club”.

