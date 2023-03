QUALIFICAZIONI EUROPEO 2024 – Brutto esordio nel girone C, a Napoli, per la nazionale di Mancini

Comincia male per l’Italia il cammino verso la qualificazione al campionato europeo del 2024. Infatti la nazionale di Roberto Mancini, ieri sera, allo Stadio Maradona di Napoli, è stata battuta per 1 a 2 dall’Inghilterra, che con questo successo si è presa una sorta di rivincita della sconfitta, ai rigori, nella finale di Euro 2020. Dunque. un debutto abbastanza amaro per il Ct marchigiano che doveva fare i conti con diverse assenze importanti, tra cui l’attaccante del Napoli Raspadori. Il calore e la spinta del pubblico napoletano, purtroppo non sono serviti ad evitare il k o. Per la cronaca, gli azzurri non perdevano in casa dal 1961, quando, neanche a farlo apposta, furono sconfitti in amichevole dalla Danimarca, sempre il quel di Fuorigrotta. Certamente perdere è un boccone difficile da digerire, tuttavia, mancano ancora ben nove gare da giocare verso l’approdo in Germania, sede del prossimo torneo continentale, per cui c’è tempo per rimediare, a cominciare dalla partita di domenica a Malta. Ricordiamo che accedono alla fase successiva le prime due del raggruppamento. La partenza, ovviamente è stata in netta salita, ma il secondo tempo offerto dall’Italia fa ben sperare per il futuro. Nella ripresa si è vista una grande reazione d’orgoglio che ha portato al dimezzamento delle distanze, grazie all’esordiente italo – argentino Retegui. Ma non è bastata.