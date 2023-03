Chiacchio, Graffiedi e Mandato a Radio Napoli Centrale

Umberto Chiariello: “Cari ultras, mi dispiace, ma ve la siete cercata”.

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio Umberto Chiariello, è intervenuto con il suo editoriale: “Oggi il Corriere dello Sport apre intitolando: “ADL ha una miniera”. Domenica è tutto esaurito col Milan, per il doppio confronto di Champions perfino i biglietti omaggio saranno aboliti e venduti a cifre considerevoli. I prezzi sono molto alti, ma quello che mi preme sottolineare è un’altra cosa: non si va incontro alle famiglie, non ci sono riduzioni significative se non lo sconto del 20% per gli abbonati con la curva fissata a 90 euro. Prezzi che non differenziano, come si è fatto negli ultimi tempi, tra curva inferiore e quella superiore, tutta la problematica di TicketOne, oltre 7 euro a biglietto di prevendita: il costo è un delirio. Nonostante ciò, i napoletani che negli anni scorsi avevano abbandonato la squadra, sono accorsi in massa. “Città povera”, “non ce lo possiamo permettere”, i biglietti sono andati a ruba. È giusto che la società fissi dei prezzi così alti? Sono prezzi in linea col mercato? E qui si apre una diatriba. Se per andare a vedere un cantante c’è sold out con 100 euro di biglietto, solo con lo sport si alza il polverone. La gente è libera di spendere soldi come vuole, ma il calcio è impresa, di sociale non ha più nulla, lo spettacolo è degno e il Napoli vince, quindi pagate. De Laurentiis non sbaglia, perché poi volete i giocatori forti e i soldi da dove devono venire? Visto che la richiesta è overbooking, può anche fissarlo a 100 euro e la gente ci va, ha ragione lui. È questa la regola del mercato, ma dietro quest’operazione si annida qualcosa di molto più forte: la battaglia ai gruppi organizzati. De Laurentiis, d’accordo con Prefetto e Questore, ha deciso per la tolleranza zero: questo è il vero punto strategico. È giusto considerare lo stadio un teatro per famiglie, silenzioso e silente? No. Lo stadio è un’arena di tifo ribollente, allo stadio si va per partecipare attivamente allo spettacolo della squadra del cuore. Eppure, nella logica di De Laurentiis lo stadio va ripulito, ma non ha mai detto che questo spettacolo debba costare poco. Quando è stato il momento, prezzi bassi ne ha messi, ora lo spettacolo piace e le famiglie lo paghino. Coloro che vanno allo stadio devono andare allo stadio nelle modalità di De Laurentiis, Prefetto e Questore: senza megafono, senza tamburi, senza bandiere, per me è un’esagerazione. Gli ultras hanno fatto errori gravissimi, se avessero voluto un ponte di comunicazione avrebbero dovuto essere consapevoli di aver vomitato di tutto addosso a De Laurentiis, che il coltello dalla parte del manico ce l’ha lui. Solo due sono i presidenti liberi da ogni condizionamento: Lotito e De Laurentiis. Gli ultras da posizione di non forza dovevano essere intelligenti e cercare un ponte, un modo per dialogare, avevano un’arma in mano straordinaria: quando sono arrivati quei vandali tedeschi per provocare e invadere il territorio altrui, avrebbero dovuto ignorarli e sarebbero andati dal Prefetto a dire di aver collaborato all’ordine pubblico, invece no, ci siete cascati a due piedi. Come potete prendere che avete insultato De Laurentiis, fatto a botte sull’Autostrada, gli scontri di Piazza del Gesù? Sarei stato dalla parte vostra perché non posso pensare ad uno stadio moscio, ma non avete ragionato, non vi siete fatti aiutare e con i vostri comportamenti sarete ai margini della festa da qui a fine anno: mi dispiace, ma ve la siete cercata”.

Avv. Edoardo Chiacchio: “Non ho mai assistito ad un processo in cui la FIGC, coinvolta, non si è costituita”.

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio di Umberto Chiariello, è intervenuto avv. Edoardo Chiacchio, esperto di diritto sportivo: “Avendo fatto centinaia di ricorsi al Collegio di Garanzia del CONI non ho mai partecipato a processi in cui la FIGC, da parte interessata, non si è costituita, per quanto io ricordi. Giudici e collegio di garanzia, al di là della FIGC, faranno il loro dovere e valuteranno l’operato in maniera giusta e legittima. A chiunque fa comodo che la controparte non si presenti in giudizio, in qualunque ambito. Chiné? Un bravissimo magistrato che ha svolto la sua attività facendo la gavetta. Pur avendolo avuto come controparte in centinaia di processi, non ho potuto far altro che stimarlo e ammirarlo, soprattutto per la sua correttezza ed eccelsa preparazione”.

Mattia Graffiedi: “Napoli-Real Madrid? Molto fattibile. Al Napoli ruberei Osimhen”.

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio di Umberto Chiariello, è intervenuto Mattia Graffiedi, ex Napoli e Milan: “Non sono mai stato un attaccante dalle grandi cifre sotto porta, molto più di movimento. Napoli e Milan avranno partite fondamentali tra di loro, è vero che il Napoli è stra favorito, ma in Champions è una competizione particolare, il titolo è vinto ormai. Osimhen? Fuori categoria, come lo è tutto il Napoli. Mi ricordo ancora le grandi polemiche sul mercato di quest’estate, tutto merito del direttore sportivo. La squadra sta divertendo, dominando in campionato e in Europa. 12° uomo in campo? Durante un’azione positiva e la folla si carica, ti carichi anche tu. Se sbagli un controllo, un passaggio e senti la pressione, può inibire. Cammino in Champions? Dall’altra parte del tabellone tifo per il Real Madrid di Ancelotti, la finale col Milan sarebbe la più bella. Napoli-Real Madrid? Molto fattibile. Il Napoli mi sembra anche favorito per arrivare in finale. Per Napoli sarebbe un evento incredibile. Come impostare la partita? Giocarsela a viso aperto col Napoli è dura, faticosa e rischiosa. Io cercherei di essere più prudente. Se dovessi togliere un giocatore al Napoli? Osimhen, sicuramente. E dal Milan? Theo Hernandez o Leao. Mondiali? Per me la Francia era la favorita, ma doveva essere l’anno di Messi e lo è stato”.

Tommaso Mandato: “Il mio ricordo dell’amico Carmine Tascone”.

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio di Umberto Chiariello, è intervenuto Tommaso Mandato, avvocato: “Carmine Tascone mi propose di andare a lavorare con lui in questo settore, non l’ho mai più dimenticato. Eravamo molto legati, mi ha venduto come calciatore e l’ho ritrovato in qualità di amico. Lui era dappertutto, faceva parte del suo personaggio. Si è costruito un mestiere dal nulla, un carattere particolare, ma ho avuto la fortuna di conoscerlo profondamente. Come calciatore non lo ricordo, ma sono certo che il suo carattere fumantino fosse messo anche in campo, abbiamo giocato partite di beneficenza e lui litigava sempre. È stato un’icona. È un personaggio che ci mancherà. Negli ultimi periodi aveva abbandonato il calcio, non aveva più voglia di farlo, cercare di deviare voleva dire qualcosa che non andava. Napoli a Istanbul? Mai come in questo momento, in una stagione così particolare, perché non sognare? Abbiamo tutte le carte in regola per poterlo fare. C’è stato questo sorteggio che trovo intrigante. Napoli più forte di tutti i tempi? Non lo so, ogni epoca ha le sue difficoltà. Kvara? La sua forza è dovuta alla libertà mentale. Ciò che mi piace tantissimo di lui è la sua forza abbinata alla parte tecnica. Non ho mai visto uno che fa più scatti ripetutamente con la palla al piede e non lo riesci a prendere per la sua forza, oltre i piedi eccellenti. È un marziano. Osimhen è straripante”.