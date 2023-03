NAPOLI vs MILAN – Pronta una gabbia per Kvaratskhelia, pericolo numero uno per i rossoneri

Torna il campionato con una supersfida che ricorda i vecchi duelli dell’epoca di Maradona, infatti domenica sera, nello stadio a lui intitolato, si disputerà Napoli vs Milan, posticipo della 28esima giornata di serie A. Gli azzurri, malgrado l’ampio vantaggio accumulato sulle inseguitrici, tenteranno di incamerare altri tre punti importantissimi per mettere un‘ipoteca sullo scudetto. Crocevia fondamentale, questa partita, invece, per i rossoneri impegnati nella lotta Champions. Secondo le ultime notizie, domenica, al Diego Armando Maradona, Pioli sembra orientato ad abbandonare la difesa a 3, per riprendere il vecchio modulo dello scudetto, ossia il 4-2-3-1. L’allenatore del Milan sta preparando una vera e propria gabbia per cercare di fermare le iniziative del talento georgiano del Napoli, sulla fascia sinistra. Kvaratskhelia rappresenta il pericolo numero uno per la squadra meneghina. Nel girone di andata, infatti, al Meazza, l’asso azzurro risultò decisivo con le sue fulminati accelerazioni. Sicuramente l’ex Dinamo Batumi avrà una marcatura speciale ma la sua fantasia è tale da annientare qualsiasi contromisura dei difensori avversari, almeno questo è l’auspicio di Spalletti e della tifoseria partenopea. A tentare di ingabbiare l’esterno sinistro del mister partenopeo ci saranno Calabria, Tonali e Florenzi.