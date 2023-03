ANTEPRIMA PARTITA NAPOLI vs MILAN – Primo round del triplice incontro con i rossoneri

Archiviata la parentesi internazionale delle nazionali, che fortunatamente non ha fatto danni in seno al Napoli, gli azzurri si ritufferanno, domenica sera, in campionato, giunto alla 28esima giornata, per affrontare il primo round delle tre partite contro i rossoneri di Pioli, in lotta per conquistare una posizione che conduca al piazzamento europeo più prestigioso. Al Maradona, completamente sold out, saranno di fronte i campioni d’Italia in carica e i futuri vincitori di questo campionato stradominato dalla formazione di Luciano Spalletti, che ha creato dietro di sé una voragine mai vista in passato. L’undici azzurro, pertanto, scenderà in campo tranquillo, senza patemi d’animo ma con la voglia di chiudere al più presto la pratica che conduce al terzo scudetto della storia del club partenopeo. Non sarà così, invece per il Milan che dovrà assolutamente vincere per non correre il rischio di rimanere fuori dalla zona Champions League. La battaglia europea è combattuta da sei compagini per tre posti disponibili, quindi la lotta durerà fino all’ultima giornata di questo torneo. Per quanto riguarda le formazioni, Spalletti avrà quasi l’intera rosa a disposizione, visto che recupererà anche l’ex neroverde Raspadori, il quale sarà convocato ma partirà dalla panchina. Di certo, il tecnico toscano opterà per la solita squadra di sempre, magari con uno o due avvicendamenti al massimo. In casa rossonera Pioli dovrà fare a meno del difensore francese Kalulu, infortunatosi con la sua nazionale under 21. Pare che l’allenatore del Milan voglia tornare alla difesa a quattro con Calabria a destra e Hernandez sulla fascia mancina, con in mezzo i due centrali Tomori e Thiaw. Molto difficili il recupero di Messias, ancora alle prese con un problema al bicipite femorale. Dunque ecco i due probabili schieramenti di dopodomani, a Fuorigrotta:

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Spalletti

Milan(4-3-1-2) Maignan; Thiaw, Kjaer, Tomori; Saelemaekers, Tonali, Bennacer, Theo Hernandez; Diaz; Giroud, Leao. All. Pioli

Passiamo, come d’abitudine, alle statistiche e quindi ai numeri di questo big match che che promette scintille: sfida numero 150 in A tra le due contendenti, gli ospiti hanno vinto soltanto due degli ultimi 16 incontri di campionato contro gli azzurri, ma i due successi sono arrivati nel corso delle ultime due gare disputate in trasferta, infatti i rossoneri hanno vinto entrambe le ultime due partite in quel di Fuorigrotta, col risultato di 1 a 0. Oltre al campionato, Napoli e Milan si sono date battaglia anche nella competizione tricolore e nella Divisione Nazionale per un totale di altre 21 partite, per cui, arriviamo ad un computo di 170 gare complessive . Il bilancio vede la squadra lombarda in vantaggio con 67 successi contro 51 dei campani, i risultati nulli sono 52. Se le statistiche dicono che i rossoneri sono in vantaggio negli scontri diretti con i partenopei, lo scenario cambia se contiamo soltanto i match disputati in Campania: nei 74 scontri giocati in quel del San Paolo, Maradona, il Napoli ha vinto in 28 occasioni, mentre il Milan si è imposto 24 volte, 22, infine, i pareggi. All’andata, ricordiamo che la formazione di Spalletti ebbe la meglio, al Meazza, per 2 a 1. Qualora gli azzurri vincessero anche domenica, il traguardo tricolore si avvicinerebbe sempre di più , mentre per il Milan, una sconfitta, sarebbe una mazzata pesantissima da assorbire, in chiave ambizioni Champions.