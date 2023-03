Nasce a Milano il nuovo progetto “Azzurrini” di YouSport

Il progetto “Azzurrini di YouSport” nasce dall’incontro di due realtà: l’associazione milanese YouSport, la cui mission è creare un modello di centro sportivo fondato sull’inclusione di categorie oggi considerate diverse o fragili, e la Azzurrini Academy di Como, nata per promuovere l’attività sportiva tra i ragazzi con disabilità cognitive grazie all’ausilio di nuove tecnologie. Come mind robot, utilizzati per sviluppare e rafforzare la sfera computazionale; video in 3D e riprese con droni, per semplificare gli schemi proposti dal mister; realtà aumentata per insegnare a riconoscere e gestire le emozioni prima che queste prendano il sopravvento. Questo metodo all’avanguardia, grazie al progetto “Azzurrini”, sarà ora esportato anche nella città di Milano, dove l’associazione YouSport opera, coniugando la strategia ed esperienza territoriale dell’associazione meneghina, con il modello innovativo dell’Academy.Il beneficio che l’attività fisica può apportare per persone affette da disabilità è stato confermato anche da una ricerca condotta dall’ISTAT nel 2019: l’attività fisica e lo sport contribuiscono allo sviluppo delle relazioni sociali con un positivo effetto riabilitativo sulla salute. Eppure solo il 9,1% delle persone con disabilità in Italia pratica sport, contro il 36,6% relativo al resto della popolazione. Malgrado l’importanza dello sport sia ormai largamente riconosciuta, molto deve essere ancora fatto per accrescere la quota di persone con limitazioni che si dedicano a questa attività. È proprio questa la direzione del nuovo progetto di YouSport: scendere in campo per superare l’idea di diversità come barriera. Da qui nasce l’idea di una pratica calcistica inclusiva, che si pone l’obiettivo di contribuire al miglioramento delle condizioni psico-fisiche dei ragazzi, rafforzandone, consapevolezza, autostima, condizioni di salute e promuovendo la costruzione di un’identità di gruppo.

“Raccontare YouSport davanti ad un pubblico di 500 persone è stato semplicemente un colpo al cuore – spiega Claudio Ceriani – Prima dell’evento, la tensione era alle stelle come ad ogni partita prima del fischio d’inizio, ma una volta “scesi in campo” si è trasformata in emozione ed entusiasmo, e ci ha fatto capire quanto quello che facciamo sia speciale ed apprezzato. Questo ci stimola a fare ogni giorno del nostro meglio per abbattere ogni barriera. Un grazie speciale va a Anna Billò, Gianluca Zambrotta e Beppe Bergomi che ci hanno accompagnato nella presentazione di questo progetto, da veri campioni quali sono! Un applauso speciale va anche all’orchestra Allegro Moderato, che ci ha regalato un momento unico e coinvolgente”