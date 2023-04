Infarto fulminante, muore l’ex Messina Mimmo Cecere: uno degli eroi della promozione in B

Ha avuto un infarto mentre si trovava a casa dei genitori, a Carinola, in provincia di Caserta. Non c’è stato nulla da fare per l’ex portiere del Messina Mimmo Cecere. Neanche il cognato medico, lì presente, ha potuto nulla. Era stato uno dei protagonisti indiscussi del salto di categoria del Messina nello spareggio contro il Catania nel 2011. I tifosi giallorossi lo ricordano anche perché autore di una delle parate più belle mai viste al Celeste, proprio nel derby spareggio.

La gloria del calcio peloritano nel luglio del 2021 era rimasto coinvolto in un procedimento per stalking, e quindi aveva subito un primo provvedimento da parte della magistratura peloritana, che si concretizzò con un divieto di avvicinamento alla vittima. Dopo una serie di violazioni la misura fu però aggravata, con la decisione di un altro giudice di mandarlo agli arresti domiciliari nell’abitazione di un conoscente.

Gazzettadelsud.it