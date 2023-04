Ultras Napoli protestano: “De Laurentiis è il proprietario, non il padrone

Protesta degli ultras del Napoli a Piazzale Tecchio, dinanzi lo stadio Maradona. I gruppi organizzati delle curve si sono ritrovati con bandiere, stendardi e fumogeni per ricreare l’atmosfera che viene negata all’interno dello stadio Maradona per il divieto dell’ingresso dei vessilli nell’impianto di Fuorigrotta. Cori anche contro il presidente: “De Laurentiis è il proprietario, non il padrone“.

La protesta continuerà allo stadio per Napoli-Milan, dove le curve resteranno in silenzio.

