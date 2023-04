LE PAGELLE DEGLI AZZURRI – Prestazione vergognosa di tutto il Napoli

Meret 5 – I gol subiti non sono imputabili a suoi errori, ma è pur vero che non ci mette mai una pezza.

Di Lorenzo 5 – Impreciso e confuso nelle due fasi.

Rrahmani 4 – Serata in versione birillo. Viene saltato sempre con estrema facilità e pure in impostazione risulta deficitario.

Kim 4.5 – Anche lui inadeguato nelle chiusure e autore di una prestazione pessima.

Mario Rui 5 – Qualche iniziativa offensiva, ma dietro non riesce mai ad offrire la benché minima copertura.

Anguissa 4 – Svogliato, impreciso, in balia dei centrocampisti rossoneri.

Lobotka 4 – Non riesce a dare né equilibrio né copertura. Irriconoscibile.

(Ndombele s.v. – Entra tardi, a partita già compromessa.)

Zielinski 4.5 – Impalpabile.

(Elmas s.v. – Stesso discorso fatto per Ndombele: ingresso incomprensibilmente tardivo.)

Politano 5 – Nervoso, arruffone, sembra improvvisare ogni iniziativa.

(Lozano s.v. – Anche lui avrebbe potuto offrire una scossa, entrando a risultato non ancora compromess0)

Simeone 5 – Riceve pochi palloni giocabili. Non è colpa sua se non è Osimhen e non riesce a creare panico nelle difese avversarie con la sua sola presenza.

(Raspadori s.v. – Il suo ritorno in campo è l’unica notizia buona della serata.)

Kvaratskhelia 5.5 – Prova a predicare nel deserto con qualche serpentina, ma anche lui può poco da solo.