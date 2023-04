LA PARTITA – Napoli-Milan 0-4, brutta sconfitta al Maradona

Brutta sconfitta del Napoli al Maradona contro il Milan, gli azzurri perdono 4-0 con una doppietta di Leao e i gol di Diaz e Saelemakers.

PRIMO TEMPO

Al 5’ Zielinski serve dalla sinistra Siemeone che al centro dell’area prova la conclusione al volo, il pallone termina alto sopra la traversa. Al 16’ passa in vantaggio il Milan con Leao che a tu per tu con Meret spedisce il pallone in rete. Al 26’ arriva il raddoppio del Milan con Brahim Diaz.

SECONDO TEMPO

Al 49’ Milan vicino al terzo gol con Giroud sugli sviluppi di un contropiede, l’attaccante prova la conclusione è il pallone termina di poco fuori. Al 59’ c’è anche il terzo gol dei rossoneri, ancora con Leao. Al 66’ arriva anche il quarto gol con Saelemakers. Al 90’ l’arbitro assegna 2 minuti di recupero e al 91’ termina la gara.

IL TABELLINO

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka (68′ Elmas), Zielinski (68′ Ndombele); Politano (68′ Lozano), Simeone, Kvaratskhelia. All. Spalletti. A disp. Gollini, Marfella, Juan Jesus, Østigård, Demme, Gaetano, Zedadka, Raspadori, Zerbin

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Hernandez; Bennacer, Tonali; Diaz (55′ Saelemaekers) , Krunic, Leao; Giroud. All. Pioli. A disp. Mirante, Tatarusanu, Ballo-Touré, Florenzi, Gabbia, Thiaw, Adli, Bakayoko, Pobega, Vranckx, De Ketelaere, Origi, Rebic

Arbitro: Rapuano di Rimini

Ammoniti: Giroud (M); Lobotka (N); Krunic (M)

Reti: 16′ 59′ Leao; 25′ Brahim; 66′ Saelemaekers

Mariano Potena