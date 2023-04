LA PARTITA – Lecce-Napoli 1-2, gli azzurri vincono a Via del Mare

il Napoli batte in trasferta il Lecce 2-1. Nel primo tempo apre le marcature Di Lorenzo, nella ripresa arriva il pari con Di Francesco, ma poco dopo gli azzurri raddoppiano con un autogol di Gallo.

PRIMO TEMPO

All’8’ pericoloso il Lecce con Mahle, Meret ci arriva e spedisce in angolo. Al 18’ passa in vantaggio il Napoli con Di Lorenzo, che viene servito dalla destra da Kim e di testa spedisce il pallone in rete. Gli azzurri si rendono pericolosi in molte occasioni, ma non trovano il gol del raddoppio. Al 45’ l’arbitro assegna tre minuti di recupero e al 47’ termina il primo tempo.

SECONDO TEMPO

Al 52’ arriva il pareggio del Lecce: Cisse colpisce la traversa, Di Francesco intercetta il pallone e va a segno. Al 64’ c’è il raddoppio del Napoli: cross di Mario Rui, Gallo stoppa di petto e fa autogol. Al 90’ l’arbitro assegna 5 minuti di recupero e al 94’ termina la gara.

IL TABELLINO

Lecce (4-3-3): Falcone – Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Gallo – Gonzalez (71′ Helgason), Hjulmand, Maleh (80′ Askildsen) – Oudin (80′ Strefezza), Ceesay (80′ Voelkerling P.), Di Francesco (88′ Banda). A disp. Bleve, Brancolini, Romagnoli, Colombo, Tuia, Ceccaroni, Lemmens, Cassandro, Pezzella. All. Marco Baroni.

Napoli (4-3-3): Meret – Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui (90+4′ Olivera) – Anguissa, Lobotka, Elmas – Lozano (65′ Ndombele), Raspadori (65′ Simeone, 82′ Politano), Kvaratskhelia (90+4′ Zerbin). A disp. Marfella, Gollini, Demme, Juan Jesus, Bereszynski, Zielinski, Zedadka, Ostigard, Gaetano. All. Luciano Spalletti.

Arbitro: Gianluca Manganiello sez. Pinerolo (Tegoni-Vecchi; IV Camplone; VAR Marini-Chiffi).

Ammoniti: Gendrey, Umtiti (L), Ndombele (N). Rec. 3′ pt, 5′ st.

Reti: 18′ Di Lorenzo (N), 51′ Di Francesco (L), 64′ aut. Gallo (N)

Mariano Potena