I tagliandi potranno essere acquistati esclusivamente da coloro che sono in possesso della fidelity card (Fan Stadium Card).

In nessun caso è consentito il cambio utilizzatore.

Questi i prezzi praticati dalla Società

Tribuna Posillipo € 85,00

Tribuna Nisida € 65,00

Distinti € 45,00

Curve € 35,00

I tagliandi si potranno comprare si via web che nelle rivendite autorizzate: on line, sul sito di Ticketone con il titolo di ingresso caricato, in modalità digitale, sulla fidelity card (Fan Stadium Card, mentre nelle ricevitorie presso i punti Ticketone abilitati. Anche in questo caso il biglietto verrà accreditato in modalità digitale, sulla propria fidelity card (Fan Stadium Card).