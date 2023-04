GIUDICE SPORTIVO – Cuadrado stop di tre giornate, Curva della Juve chiusa per la partita col Napoli

In seguito ai brutti episodi accaduti nella semifinale di Coppa Italia tra Juventus e Inter, il giudice sportivo ha appiedato per tre giornate il giocatore bianconero Cuadrato, inoltre ha deliberato la chiusura della curva juventina per un turno per l’episodio di razzismo nei confronti dell’attaccante belga Romelu Lukaku, Lo stesso attaccante nerazzurro è stato squalificato per una giornata. Sta di fatto che nella prossima partita interna che sarà con il Napoli, il 23 aprile prossimo, la formazione di Allegri non avrà in campo il calciatore colombiano e non potrà avvalersi del tifo della propria Curva che, allo Stadium, viene denominata come Tribuna Sud. Tale sanzione è determinata dall’articolo 28, nn. 1 e 4, CGS i quali puniscono qualsiasi discriminazione razzista.